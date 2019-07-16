Парусное судно и каяк перевернулись на Новосибирском водохранилище

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Четверых спортсменов-любителей с опрокинувшихся каяка и парусного судна спасли сотрудники спасательных служб в акватории Новосибирского водохранилища, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Два человека на каяке перевернулись в 400 метрах от острова Тань-Вань, самостоятельно добраться до берега не смогли, их спас поисково-спасательный отряд МЧС России, прибывший на место инцидента.

"Пострадавшие были дезориентированы, они не знали местности, не знали, где находятся и куда им нужно плыть обратно. Кроме того, на акватории был сильный ветер и большая волна, что и стало причиной происшествия. Спасло мужчин то, что они были в спасательных жилетах и успели вовремя вызвать спасателей, не получив переохлаждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Новосибирском водохранилище в километре от берега перевернулось парусное судно. На судне находились два подростка-спортсмена, которые и запросили помощи.