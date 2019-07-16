В Ингушетии нашли следы считавшегося вымершим переднеазиатского леопарда

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следы переднеазиатского леопарда обнаружили в заповеднике "Эрзи" в Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства региона.

Ранее этот вид в регионе считался исчезнувшим.

Руководство заповедника направило все данные Минприроды, которое решит вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда, поскольку территория республики является историческим местом обитания этого хищника.

Переднеазиатский леопард или кавказский барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Всего в мире живет не больше 1300 особей, больше всего - в Иране и Афганистане. В России эти животные встречаются в Дагестане и Северной Осетии, однако исчисляются единицами.