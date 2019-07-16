Ветер сорвал крышу летнего кафе в Сочи и бросил на железнодорожные пути

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер сорвал крышу летнего кафе в Сочи и отнес ее на железнодорожные пути, сообщили во вторник "Интерфаксу" в РЖД.

Никто не пострадал. На месте происшествия идут восстановительные работы, из-за которых незначительно задерживается четыре поезда. "Один из них - пригородный - на полтора часа", - уточнил представитель компании.

В ближайшее время дорогу очистят и движение поездов ввернется по графику, пообщеал он.