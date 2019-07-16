"Главная эротическая вывеска" Петербурга демонтирована по требованию чиновников

В вывеске проектного института воздушного транспорта многие видели корень "эро-"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге со здания АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта" на набережной Обводного канала сняли вывеску "Ленаэропроект", которую жители города назвали "главной эротической вывеской", сообщила "Фонтанка.ру". В институте изданию объяснили, что демонтировать ее потребовали в комитете по печати Смольного.

Причиной стало то, что вывеску установили без согласования. В комитете по печати изданию подтвердили, что направили институту протокол об административном нарушении и предписание вывеску убрать.

Институт начал готовить документы для согласования вывески.

Жители Петербурга обсуждали вывеску в соцсетях и отмечали, что ее можно прочитать как "Лена-Эро-Проект". Ее исчезновение они заметили в апреле.

После того, как в Петербурге в январе 2017 года приняли эстетический регламент, 80% городских вывесок оказались вне закона, напоминает "Фонтанка". С тех пор предприниматели добиваются смягчения правил.