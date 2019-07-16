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Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД
Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-глава правления OBB Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого. О решении единственного акционера сообщает РЖД.

В совет директоров РЖД также вошел советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", бывший министр МЧС Владимир Пучков.

Совет директоров РЖД расширен до 14 человек.

В новом составе совета директоров свои места сохранили председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, профильный вице-премьер Максим Акимов, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы министерства экономического развития РФ Михаил Расстригин (курирует в ведомстве железнодорожную отрасль), владелец группы "ЕСН" Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатели советов директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Последние двое - в качестве независимых директоров.

Как сообщалось, с февраля в совете директоров монополии, состоящем из 13 человек, одно место было вакантно. Тогда этот орган управления компании покинул Валерий Назаров - бывший руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (в 2004-2008 гг.) и "Росагролизинга" (до лета 2018 г.).

РЖД Кристиан Керн

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