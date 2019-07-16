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Искусанный пчелами калининградец отсудил компенсацию у соседа-пасечника

Суд обратил внимание, что владелец пасеки не установил правильный забор между участками

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области Багратионовский районный суд присудил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда мужчине, которого покусали пчелы соседа. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Истец - житель села Мамоново - указал, что владелец соседнего участка содержит пасеку на семь ульев. В сентябре 2018 года заявитель работал на своем участке, и его покусали соседские пчелы. У него началась аллергическая реакция и ему потребовалось лечение.

Суд счел, что ответчик поставил ульи на расстоянии 1,5 метра от забора, хотя по нормативам они должны находиться как минимум в трех метрах от соседних участков. Также суд заметил, что между участками не было нормативного двухметрового глухого забора или кустарника, а была только двухметровая сетка.

По мнению суда, несоблюдение пасечником нормативных требований привело к тому, что его пчелы могли свободно перелетать к его соседу, и это "находится в прямой причинно-следственной связи с вредом, причиненным истцу из-за укусов пчел".

Калининградская область Мамоново Багратионовский район

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