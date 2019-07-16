Квартирного вора поймали в Калининграде во время примерки хозяйского гардероба

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде поймали квартирного вора во время примерки одежды из шкафа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Владельцы квартиры вернулись домой и обнаружили, что кто-то посторонний проник к ним в жилье и хозяйничает. 44-летняя калининградка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина примеряет одежду из семейного гардероба.

Полицейские приехали и задержали 56-летнего жителя Калининграда. Он уже был не раз судим за имущественные преступления. Перед примеркой он украл у хозяев 6 тыс. рублей, деньги у него изъяли.

По факту кражи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.