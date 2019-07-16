В Крыму бетонное ограждение спасло жизнь 15 пассажирам автобуса

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В районе крымского курорта Судак в ДТП попал рейсовый автобус. Это случилось на фоне сильных дождей, из-за которых сошли грязевые потоки с гор.

"Водитель, двигаясь по серпантину, не справился с управлением на участке, покрытом глиной из-за сошедшего селевого потока, в результате чего автобус сошел с дороги", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта республики.

Падение автобуса со склона предотвратило бетонное ограждение. В салоне было 15 пассажиров, никто не пострадал.

На данный момент сотрудники филиала "Крымавтодора" очистили уже участки трех дорог, продолжаются работы еще на трех.

Судак - курортный город с населением порядка 17 тысяч человек на юго-востоке Крыма.