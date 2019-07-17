В Астраханской области возбудили 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Астраханской области возбуждены 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

Дела расследуются по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". Как отмечается, причиной уголовных дел стало то, что переселение людей из аварийного жилья происходило с нарушениями и незаконным выделением бюджетных денег.

Уголовному преследованию подверглись, в частности, действующий и бывший министры строительства и ЖКХ, сотрудники городских администраций, действующие и бывшие главы муниципальных образований и индивидуальные предприниматели.

Дела также возбудили против начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-главы Наримановского района, директора и заместителя Дирекции по реализации целевых программ и бывшего заместителя главы Камызякского района.

Следствие считает, что с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии из бюджета региона более чем на 47 млн рублей для оплаты услуг ОАО "Социальные гарантии".

Многочисленные нарушения обнаружились при переселении людей из аварийного жилья. В Кировском, Трусовском районах Астрахани, а также в Камызякском и Наримановском районах области чиновники подписывали акты о приеме многоквартирных домов, зная, что работы "в полном объеме не выполнены".

Один из аварийных домов не был включен в программу для переселения на 2019-2024 годы, несмотря на то, что имелись все ресурсы. Жильцам другого дома один из чиновников предложил самим собирать документы, чтобы признать дом аварийным.