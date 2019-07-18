Алтайский подросток осужден на 9 лет за убийство строителей в школе искусств

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае осудили 16-летнего подростка по делу о двойном убийстве в школе искусств.

Ему назначено 9 лет воспитательной колонии. Его родители должны будут выплатить по 900 тыс. рублей родственникам убитых рабочих, сообщает в четверг пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону.

Кроме этого, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних дисциплинарно наказан за ненадлежащую профилактическую работу с подростком.

6 ноября 2018 года в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств нашли тела двух строителей. Они ремонтировали кровлю здания.

Накануне рабочие выпивали в школе с подростком. Во время застолья между ними случилась перепалка. Один из мужчин ударил подростка кулаком по лицу. После этого рабочие вынесли его из помещения. Спустя время он вернулся и забил обидчиков до смерти деревянной палкой, металлическим смесителем от крана и фрагментом доски.

В ходе следствия выяснилось, что 27 октября 2018 года подросток также избил местного жителя на улице села.