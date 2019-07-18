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СКР проверит ульяновский Минздрав в связи с отказами онкобольной в льготном лекарстве

Диагноз - неоперабельный рак в четвертой стадии - ей поставили год назад, лекарства она добивается с декабря

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Ульяновской области началась доследственная проверка чиновников регионального Минздрава в связи с тем, что женщина с неоперабельным раком легкого в четвертой стадии не получала льготное лекарство. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Чиновников проверяют на предмет халатности. Следствие предварительно установило, что они с декабря 2018 года отказывали онкобольной в выдаче лекарства. Жалобу на чиновнков в СК подала юрист "Правозащиты Открытки" Эльза Нисанбекова.

16 июля Общественное телевидение России и "Такие дела" сообщили, что Рамиле Волгиной из Ульяновска в июле 2018 года диагностировали неоперабельынй рак доли левого легкого в четвертой стадии. В онкодиспансере ей назначили кризотиниб - дорогой препарат, входящий в перечень льготных средств.

Волгина добилась права на препарат в суде, но так его и не получила. Минздрав оспорил это решение, указав, что в региональном списке льготных лекарств кризотиниба нет, следовательно деньги на него региональный бюджет выделять не может.

17 июля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в фейсбуке, что лично вмешался в ситуацию и потребовал срочно включить кризотиниб в региональный перечень льготных препаратов. Он посетовал, что "неповоротливость бюрократической машины часто приводит к абсурду, который откровенно возмущает". Он также пообещал, что получать лекарство Волгина будет в поликлинике по месту жительства и держит ситуацию на личном контроле. Минздраву он поручил найти деньги на дальнейшую закупку препарата.

Ульяновская область СКР Сергей Морозов Минздрав кризотиниб

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