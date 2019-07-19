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Депутата-лесничего из Приморья обвинили в хищении леса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Участковый лесничий и по совместительству депутат обвиняется в Забайкальском крае в незаконной вырубке леса, ущерб от которой превысил 7 млн рублей.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю установили, что участковый лесничий организовал незаконную рубку лесных насаждений. (...) Гослесфонду РФ причинен ущерб в размере свыше 7 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигуранта изъяты вещественные доказательства: документация, электронные носители информации, грузовая спецтехника, бензопилы.

Региональное следственное управление СК РФ в свою очередь сообщает, что лесничий также являлся депутатом совета сельского поселения "Пешковское" Нерчинского района.

Он взят под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

"Обвиняемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для придания видимости законного заготовления древесины. С декабря 2017 года по февраль 2019 года общий объем незаконно вырубленной древесины в Нерчинском районе составил более 1,1 тыс. кубометров", - говорится в сообщении краевого СУ СК РФ.

С учетом особого правового статуса фигуранта, который является депутатом, решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексеем Вольным.

Приморье

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