Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Это будет возможно в случае "угрозы безопасности"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства. Это следует из проекта постановления правительства, который проходит публичные обсуждения, пишет "Коммерсантъ". Что подразумевается под угрозой безопасности в документе не уточняется.

Также министерство предложило изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. В частности, они должны будут не позднее чем за полчаса до вылета направлять в Росавиацию определенные данные, в том числе количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

За повторный отказ предоставить данные Росавиация будет обязана отстранить авиакомпанию на месяц от международных полетов. За три таких нарушения и более предусмотрен отзыв разрешения на год.

Источники издания на рынке говорят, что на самом деле новые правила предложила ФСБ, которая последние три года добивалась ужесточения контроля за полетами. В штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ предоставляемой информации, следовательно ведомство будет передавать данные перевозчиков спецслужбам, сказал источник газеты в крупной авиакомпании. Он добавил, что несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса.

В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос газеты не ответила.

Авиакомпании уже предоставляют "соответствующим органам" все данные, которые перечислены в проекте постановления, это делается перед вылетом или уже по факту выполнения рейса, заявили изданию в пресс-службе компании Smartavia. Представитель перевозчика считает, что новые правила означать, что эти данные нужно будет передавать в один госорган. Другие авиакомпании на запросы "Коммерсанта" не ответили.