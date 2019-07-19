Банк "Русский стандарт" оштрафован на 26 млн рублей за подкуп пристава

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд в Сочи оштрафовал банк "Русский стандарт" на 26,2 млн рублей за подкуп судебного пристава, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

Ранее прокуратура Сочи возбудила в отношении АО "Банк Русский Стандарт" дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Рассмотрев это дело, мировой судья назначил банку штраф.

По данным ведомства, отдел судебных приставов Сочи сообщил в прокуратуру, что сотрудник банка пообещал судебному приставу-исполнителю вознаграждение в виде 5% от суммы арестованных средств, если с должников в пользу банка принудительно взыщут задолженность.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудника банка, который предлагал приставу незаконное вознаграждение.