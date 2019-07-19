Пресс-секретарь главы Чувашии опроверг его экстренную госпитализацию

По его словам, Михаил Игнатьев проходит плановое лечение

Губернатор Чувашской республики Михаил Игнатьев Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Михаил Игнатьев проходит плановое обследование в одной из клиник, сообщил агентству "Интерфакс" его пресс-секретарь Олег Сидоров.

Он сказал, что "не подтверждает" информацию об экстренной госпитализации Игнатьева. "Человек в отпуске и вправе заниматься в отпуске тем, чем ему хочется. Вправе заниматься своим здоровьем. Он проходит плановое обследование. (...) Сегодня принял решение поехать, поговорить с врачами. Ухудшения здоровья нет", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Игнатьев находится в отпуске с 19 июля.

Сидоров не уточнил, в каком именно регионе глава республики проходит плановое обследование, однако отметил, что это не Чувашия. Он также добавил, что на этой неделе Игнатьев отправился в Санкт-Петербург, где проходит VI Форум регионов России и Белоруссии, однако не принимал в нем участие.

Сетевое издание 5-tv.ru (Учредитель АО "Телерадиокомпания "Петербург") в пятницу со ссылкой на источники сообщило об экстренной госпитализации Игнатьева в кардиологическое отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

Игнатьеву 57 лет. Он возглавляет Чувашию с 2010 года.