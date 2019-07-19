ГОСТ для фотографирования младенцев отменили по жалобам ВИЧ-инфицированных

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт отменил недавно принятый ГОСТ с требованиями для фотографирования новорожденных. Стандарт вернули на доработку по жалобам о том, что он нарушает права ВИЧ-инфицированных.

Поскольку ГОСТ "не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса, документ отменен Росстандартом и возвращен на доработку в технический комитет", - сообщило агентство.

Ведомство опубликовало новый ГОСТ в середине июля. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2020 года, но применение его будет добровольным. Разработали его по предложениям компаний, которые занимаются фотосъемкой новорожденных и которые призвали ввести правила для их работы.В ГОСТе были названы требования к процедуре съемок и к фотографам.

Предполагалось, что проводить фотосъемку новорожденных будет можно только по заказу родителей или иных законных представителей младенца и по их письменному согласию на сессию и на обработку персональных данных. Они должны присутствовать при съемке. Оборудование должно быть безвредным для новорожденных, реквизит - гипоаллергенным, а студию необходимо проветривать и кварцевать после каждой сессии.

Фотограф должен иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку, быть старше 18 лет, не иметь судимостей и иметь опыт работы. Проводить сессии с новорожденными ГОСТ запрещал людям с заболеваниями кожи, психики, зрения, гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, а также с пристрастием к алкоголю, табаку или наркотикам.