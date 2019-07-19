Сотрудники фонда, запиравшие наркоманов под видом лечения, осуждены в Москве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Четверо обвиняемых, державших в московских квартирах в заточении наркозависимых граждан под видом лечения, получили пяти до восьми лет колонии строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России.

Отмечается, что Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков в зависимости от роли признаны виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы.

По данным следствия, обвиняемые учредили благотворительный фонд социальной реабилитации "Восстановление", куда в 2015-2016 годах обращались родители наркозависимых в надежде, что там их детям окажут квалифицированную медицинскую помощь. Однако под видом оказания такой помощи сотрудники фонда похищали людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, и против воли удерживали их в московских квартирах, не оказывая какой-либо специализированной помощи.

Одного молодого человека они в июне 2015 года увезли на остров на озере Селигер, но тот смог сбежать и вернулся домой. Еще одному мужчине в 2017 году удалось бросить в окно записку с просьбой о помощи, и нашедшие ее соседи обратились в полицию. После этого фигурантов дела задержали.