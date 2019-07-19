Путин счел неправильным "совсем завинтить" рост цен на топливо

По мнению президента РФ, это будет тормозить нефтепереработку

Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

Он заявил об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на топливо в последнее время.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал президент.

При этом он отметил, что рост цен на моторное топливо - ниже уровня инфляции. По его словам, с начала текущего года рост цен на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.

Путин также добавил, что в текущем году значительного роста цен не было, каким он был в прошлом году.

По оценкам экспертов, добавил глава государства, такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

"И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", - пояснил он.