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Путин счел неправильным "совсем завинтить" рост цен на топливо

По мнению президента РФ, это будет тормозить нефтепереработку

Путин счел неправильным "совсем завинтить" рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

Он заявил об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на топливо в последнее время.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал президент.

При этом он отметил, что рост цен на моторное топливо - ниже уровня инфляции. По его словам, с начала текущего года рост цен на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.

Путин также добавил, что в текущем году значительного роста цен не было, каким он был в прошлом году.

По оценкам экспертов, добавил глава государства, такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

"И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", - пояснил он.

Владимир Путин

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