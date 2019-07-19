Из-за взрыва на катере в Башкирии пострадали шесть человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии после взрыва на катере госпитализированы с ожогами трое детей и трое взрослых.

Инцидент произошел 19 июля на Павловском водохранилище в Нуримановском районе республики. Трое взрослых и трое детей в возрасте трех, девяти и 17 лет плавали на катере. Когда у него заглох двигатель, его попытались запустить. Но в этот момент загорелись пары бензина и произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии в пятницу.

Опрашиваются очевидцы, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Главном управлении МЧС по Башкирии сообщили о госпитализации троих детей, пострадавших при инциденте. По данным ведомства, хлопок "без последующего горения" произошел в моторном отсеке катера при попытке запуска двигателя. Сообщалось, что моторная лодка находилась на стоянке катеров №2 Павловского водохранилища в населенном пункте Павловка Нуримановского района.