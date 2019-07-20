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Путин объявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Петербург

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством России пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

"Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия - ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города", - пояснил Путин.

Глава государства добавил, что ряд мероприятий все же состоятся в Челябинске, но сами саммиты проведут в Санкт-Петербурге. Также Путин заверил, что федеральные денежные ресурсы, предусмотренные на подготовку Челябинска к мероприятиям, город все же получит.

В свою очередь Текслер поблагодарил президента РФ за это решение и выразил надежду на проведение в городе другого международного мероприятия. "Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем", - заявил глава региона.

В марте прошлого года Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Работу по подготовке этих мероприятий возглавил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Владимир Путин ШОС БРИКС Челябинск Санкт-Петербург

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