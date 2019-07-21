Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Оба самолеты должны вылететь в Москву. Это самолеты авиакомпаний "Россия" и S7. У первого проблемы с бортовым компьютером, у второго – с колесом.

В ростовском аэропорту "Платов" "Интерфаксу" подтвердили факт задержки двух авиарейсов "по техническим причинам", однако не уточнили, о каких именно неисправностях идет речь.

В свою очередь, в авиакомпании "Россия" агентству подтвердили факт задержки авиарейса. Это был рейс FV-6184, который должен был вылететь в 20:10 по московскому времени. Время вылета перенесли на 2:50 понедельника. Пассажиров обслужили в соответствии с федеральными авиационными правилами.