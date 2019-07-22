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Движение в порту Владивостока приостановлено из-за тайфуна "Данас"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение морского прибрежного транспорта во Владивостоке приостановлено из-за штормового предупреждения, объявленного из-за тайфуна "Данас".

"По причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров", - сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, специалисты устраняют локальные энергоаварии, убирают поваленные ветром деревья.

По данным в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока, за сутки во Владивостоке выпало 62 миллиметра осадков.

По информации ГИБДД города, аварийноопасная ситуация наблюдается на трассе Седанка - Патрокл - остров Русский в связи с плохой видимостью. Подтоплений на дорогах нет.

На участках дорог, подверженных подтоплениям, дежурят инспекторы дорожно-патрульной службы.

Как сообщалось, ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение в связи с тайфуном "Данас", прогнозировались сильные дожди, усиление ветра, повышение уровня воды в реках.

Владивосток Данас

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