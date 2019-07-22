Убийцу Миссис Челябинской области-2016 приговорили к 21 году колонии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Магнитогорске вынесли приговор местному жителю, который убил победительницу конкурса красоты Missis World Russia-2016 в Челябинской области Ксению Мецгер, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Осужденный проведет 21 год в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск отца погибшей девушки, который потребовал 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Преступление было совершено летом 2018 года. 24-летний житель Магнитогорска встретился с Мецгер под предлогом покупки ее автомобиля. Преступник убил девушку молотком, угнал машину, а тело спрятал в лесу.

Убийство было совершено ради автомобиля "Шкода" стоимостью около 500 тысяч рублей.

В 2016 году Мецгер стала Миссис Челябинской области и представляла регион в финале конкурса красоты Missis World Russia.