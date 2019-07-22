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Запуск "Прогресса МС-12" застрахуют четыре компании за 233,4 млн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-12" застрахуют четыре страховые компании (коллективная заявка): "СОГАЗ", "Ингосстрах", "Мегарусс-Д" и "Согласие" с премией 233,4 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Эти компании "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) выбрал победителями аукциона на право страхования рисков при запуске.

Договор предусматривает страхование рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2-1а", сборочно-защитного блока и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-12", а также при запуске корабля и его стыковке с Международной космической станцией (МКС).

Страховая сумма по договору составляет 3,7 млрд рублей.

В аукционе на право страхования рисков также участвовали СК "АльфаСтрахование" и СК "Росгосстрах" .

Запуск космического корабля "Прогресс МС-12" на МКС запланирован на 31 июля.

Прогресс МС-12 СОГАЗ Ингосстрах Мегарусс-Д Согласие

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