Мосгорсуд оштрафовал безработную за разглашение гостайны

Ее подельник был помощником начальника штаба воинской части

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал Алексея Кондратьева и Анну Асееву виновными в разглашении гостайны. Кондратьева приговорили к двум годам лишении свободы, Асееву, за пособничество - к 100 тысячам рублей штрафа. Оба признали вину, их дело суд слушал в особом порядке.

Защита осужденных приговором довольна и обжаловать его не будет, сказали адвокаты.

Из приговора следует, что Кондратьев был помощником начальника штаба воинской части, Асеева - безработная. После отбытия наказания Кондратьеву будет запрещено занимать по работе должности с допуском к гостайне.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы с грифом "секретно". Что именно вменялось подсудимым, неясно. Судья Андрей Суворов зачитал только вводную и резолютивную часть приговора.