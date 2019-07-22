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Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери

В СК не увидели криминального характера в его смерти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова. Пока следователи считают, что смерть 37-летнего мужчины не носит криминального характера, говорится в сообщении СКР.

Родственники Чупрова нашли его мертвым в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье. По предварительным данным, он умер от кровопотери в результате порезов предплечья.

На его странице во "ВКонтакте" в ночь на 18 июля появилась запись: "Ну вот и все".

В заксобрании республики Чупров был самым молодым депутатом, напоминает региональное информагентство БНК. Там он работал в комитете по природным ресурсам.

Он прошел в Госсовет на дополнительных выборах в сентябре 2018 года, выдвигался по ираельскому избирательному округу №10 как представитель "Единой России". Он получил тогда 37,3% голосов.

В июне 2019 года Сосногорский городской суд признал пятерых членов участковой комиссии, которая входит в Ираельский округ №10, виновными в фальсификации итогов дополнительных выборов в Госсовет.

Чупров родился 5 июня 1981 года. В 2000-х годах он работал рулевым теплохода, машинистом бурильных установок, автослесарем, грузчиком, продавцом и менеджером по продажам. В 2011 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики по специальности "Сервис". С 2018 года был заведующим филиалом "Центр народной культуры коми-ижемцев "Изьва"".

Коми Алексей Чупров Единая Россия госсовет СКР

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