Подделкой оказалось более четверти питьевой воды на российском рынке

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Питьевую воду в России подделывают настолько часто, что пришло время ввести для нее маркировку, убежден глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что это вообще самая подделываемая в стране продукция. Так, в некоторых регионах процент фальсификата достигает 80. В целом же 25-30% воды на рынке - подделка.

Чемезов подчеркнул, что исправить ситуацию могла бы маркировка. Пока же единственной товарной категорией, которая маркируется (пока в рамках эксперимента), среди продовольственных товаров являются молочные продукты.

Касаясь этой темы, Чемезов подчеркнул, что маркировка молочной продукции, как ожидается, будет запущена к концу года. Сейчас завершается соответствующая работа "Ростеха", являющегося одним из бенефициаров компании ЦРПТ ("Центр развития перспективных технологий"), которая выступает оператором системы маркировки, и Минсельхоза.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля. Согласно постановлению правительства, он продлится до 29 февраля 2020 года.

Остальные товары, которые участвуют в системе маркировки, в том числе в рамках пилотных проектов,- непродовольственные. Это сигареты, обувь, отдельные товары легкой промышленности, шубы, духи и туалетная вода, обувь, лекарства и другие товары. Как напомнил Чемезов, с 1 июля обязательной станет маркировка обуви и ряда фармацевтических изделий. С 1 января 2020 года - уже всей фармацевтики.