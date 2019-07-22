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Полтысячи туристов вылетят в Анталью из "Шереметьево" с 16-часовой задержкой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более 530 туристов не могут вылететь из московского аэропорта "Шереметьево" в турецкую Анталью с трех часов ночи из-за поломки самолета.

"Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2:50 на 11:40. Посадка пассажиров была произведена в 12:00, однако через полчаса полет был отложен повторно. Сейчас рейс перенесен на 19:00, пассажиры полетят на резервном воздушном судне", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Всего вылета ждут 536 человек, в том числе 107 детей. По сообщению пресс-службы, им предоставили напитки, питание и гостиницу.

С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь в 8:50, но был отложен до 22:25.

Шереметьево

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