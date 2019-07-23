Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.

По данным издания, с такой инициативой выступили ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Вице-президент АРБ Олег Скворцов "как вариант" предложил банкам обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. "Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений", - приводит издание слова Скворцова. По его мнению, такие ограничения в отношении служащих финансовых организаций уместны, так как банки "связаны с большими деньгами, персональными данными, репутацией".

"Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру. Уверен, что на рынке есть компании, которые предлагают такие решения", - заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Собеседники газеты уточнили, что рекомендации банкам появятся в сентябре. В перспективе ограничения на использование смартфонов могут включить в стандарты Центробанка России, поскольку, как полагают в профильных ассоциациях, корпоративных требований организаций недостаточно для того, чтобы решить проблему утечки данных клиентов через фото. В ЦБ РФ на вопросы издания о целесообразности таких ограничений пока не ответили.

"Известия" отмечают, что в банках к идее АБР и АРБ относятся настороженно, хотя запрет на личную технику на рабочем месте уже практикуют в некоторых подразделениях.