"Известия" узнали о возможном уменьшении размера парковочных мест в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину, сообщил газете "Известия" глава комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский.

По его словам, это позволит создать парковочные места на дорогах, где в настоящее время это невозможно из-за недостаточной ширины проезжей части. По действующим нормативам минимальные размеры парковочного места с учетом допустимых зазоров безопасности составляют 5,3 на 2,5 метра.

Шумский отметил, что предварительный национальный стандарт планируется утвердить уже в ноябре этого года. Согласно этому стандарту, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги, то минимальную ширину будет допустимо снизить до 2 метров, а длина практически не изменится — 5,5 метра. Если же парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная длина машино-места уменьшится до 5 метров, а ширина останется прежней.

Эксперты рассчитывают, что это позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты.