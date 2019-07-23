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Совет Федерации освободил Малиновского от должности замгенпрокурора

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.

Такое решение принято на заседании верхней палаты во вторник.

Как ранее сообщил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Малиновский теперь будет работать советником генпрокурора РФ, так как нуждается в меньших нагрузках.

Согласно закону, заместители генерального прокурора РФ назначаются на должность и освобождаются от неё Советом Федерации по представлению президента.

Генеральный прокурор РФ вносит президенту представления о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей.

По данным Генпрокуратуры, Малиновский родился в 1952 году в Рязани, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение". С 2006 года - заместитель генерального прокурора РФ. Государственный советник юстиции 1 класса. Имеет государственные и ведомственные награды.

Генпрокуратура

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