Совет при Минприроды предложил учить школьников экологии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Общественный совет при министерстве природных ресурсов и экологии предложил ввести предмет "Экология" и профильный ЕГЭ по нему в школьную программу.

В пресс-службе пояснили, что такой предмет предлагается ввести для "избежания катастрофических последствий природных катаклизмов в условиях изменения климата".

В совете считают, что такой школьный предмет должен быть включен в область естественных наук (сейчас входит в область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности".

В совете не исключили, что однажды поднимется вопрос включения экологии в ЕГЭ.

Для изучения инициативы предлагается сформировать рабочую группу Минприроды РФ, Минпросвещения России и профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.