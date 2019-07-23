В Электростали опечатали два ТЦ и один медцентр из-за пожарной безопасности

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Работа двух торговых и одного медицинского центра в подмосковной Электростали прекращена из-за нарушения норм противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

"Судебными приставами (...) опечатаны входы в здания, а также приостановлена деятельность арендаторов торговых площадей, расположенных в торговых центрах", - говорится в сообщении.

Это было сделано по решению городского суда Электростали, который запретил работу всех трех объектов. Их руководство предупредили об ответственности за неисполнение данного решения.