Поиск

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Фото: DPA/TAСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба.

Поставки станут возможны под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии. Это решение было принято после поездки специалистов Россельхознадзора в Белоруссию, где они оценили 51 предприятие по производству яблок.

Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран. Ввезенные из Белоруссии яблоки уничтожались.

Белоруссия Россельхознадзор

Новости по теме

Новости

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

Верховный суд России подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу

Совфед потребовал скорее избавиться от импортного детского питания в России

Власти Москвы проведут проектно-изыскательские работы по проекту свалки в Шиесе

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Четвертый ребенок умер после пожара в лагере в Хабаровском крае

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');