Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок белорусского происхождения, сообщила служба.

Поставки станут возможны под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Белоруссии. Это решение было принято после поездки специалистов Россельхознадзора в Белоруссию, где они оценили 51 предприятие по производству яблок.

Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран. Ввезенные из Белоруссии яблоки уничтожались.