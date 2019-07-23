Член ОНК Петербурга обжаловала в ЕСПЧ отказ предоставить записи видеокамер в полиции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Член ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отказ сотрудников полиции предоставить видеозаписи с камер наблюдения в 1-м отделе полиции по Адмиралтейскому району.

Адвокат Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", представляющий Теплицкую, сообщил, что 5 июня Европейский суд направил уведомление о регистрации жалобы.

"Представители Общественной наблюдательной комиссии запрашивали видеозаписи, чтобы установить, нарушались ли в отделе права задержанного, - рассказал Павлов. - Как часто бывает, когда речь заходит о российских правоохранителях, начальник отдела отказался предоставить записи и информацию о камерах в отделе, сославшись на приказ "для служебного пользования". По нашему мнению такой отказ неправомерен и нарушает право членов ОНК на свободу выражения", - сказал он.

10 февраля 2017 года активист Динар Идрисов сообщил Теплицкой о возможном нарушении прав несовершеннолетней задержанной в 1-м отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

Теплицкая и другой член ОНК Екатерина Косаревская отправились в отдел полиции, но посещению всячески препятствовали: ОНК не сразу пустили в отдел, не дали ознакомиться с документами, например, книгой учета задержанных. После посещения Теплицкая и Косаревская обратились к начальнику МВД по Адмиралтейскому району и начальнику 1-го отдела с официальным запросом, в котором попросили сообщить, сколько камер установлено в отделе, как долго хранятся записи с них и записывают ли они звук, и предоставить записи за период, когда права задержанной могли нарушаться.

В марте 2017 года начальник УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Сергей Петров отказал в ответе на запрос, сославшись на приказ "Об утверждении перечней сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации", в котором якобы указано, что эти данные относятся к информации ограниченного доступа.

Указанный отказ Теплицкая оспорила в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, требуя признать отказ неправомерным и обязать сотрудников полиции предоставить запрошенную информацию. В ноябре 2017 года Приморский районный суд встал на сторону сотрудников МВД и отказал Теплицкой, его поддержал Санкт-Петербургский городской суд. Позднее Верховный суд отказал в передаче жалобы для рассмотрения в кассационном заседании.