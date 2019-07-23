В Петербурге оштрафовали чиновника, бравшего взятки медом и яйцами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге суд оштрафовал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина за взятки от уличных торговцев. Сумма штрафа - 650 тыс. рублей.

С 2015 года Бутин работал старшим инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. В это время он проверял незаконные торговые точки и получал взятки от продавцов, чтобы их не привлекали к ответственности.

Так, продавщице торговой точки на улице Чебышевской чиновник предложил передавать ему по 2 тыс. рублей в месяц. Всего Бутин получил от нее не менее 32 тыс. рублей. У продавца на улице Рубакина чиновник просто забирал различные товары: банку меда за 700 рублей, три банки масла по 100 рублей каждая. У другого продавца с той же улицы забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей, отметили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвиняемый признал вину частично и пояснил суду, что "мед не брал".

Суд признал Бутина виновным в получении взятки и мелком взяточничестве. Помимо того, что ему назначили штраф в 650 тыс. рублей, он также лишен права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.