Поиск

В Петербурге оштрафовали чиновника, бравшего взятки медом и яйцами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге суд оштрафовал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина за взятки от уличных торговцев. Сумма штрафа - 650 тыс. рублей.

С 2015 года Бутин работал старшим инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. В это время он проверял незаконные торговые точки и получал взятки от продавцов, чтобы их не привлекали к ответственности.

Так, продавщице торговой точки на улице Чебышевской чиновник предложил передавать ему по 2 тыс. рублей в месяц. Всего Бутин получил от нее не менее 32 тыс. рублей. У продавца на улице Рубакина чиновник просто забирал различные товары: банку меда за 700 рублей, три банки масла по 100 рублей каждая. У другого продавца с той же улицы забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей, отметили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвиняемый признал вину частично и пояснил суду, что "мед не брал".

Суд признал Бутина виновным в получении взятки и мелком взяточничестве. Помимо того, что ему назначили штраф в 650 тыс. рублей, он также лишен права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.

Петербург

Новости

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

Верховный суд России подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу

Совфед потребовал скорее избавиться от импортного детского питания в России

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Власти Москвы проведут проектно-изыскательские работы по проекту свалки в Шиесе

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');