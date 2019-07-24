Подозреваемая в сбыте наркотиков погибла в Петербурге, выпрыгнув в окно во время обыска

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга, которую собирались задержать за покушение на сбыт наркотиков, разбилась насмерть при попытке сбежать через окно во время обыска в ее квартире, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-служба ГУ МВД.

Ранее пресс-служба отмечала, что во вторник при личном досмотре у этой женщины обнаружили 1 кг порошка белого цвета, экспертиза показала, что это наркотическое средство PVP ("скорость"). В отношении нее возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Полиция приехала в ее квартиру, чтобы провести обыск в присутствии адвоката. На тот момент ее допросили в присутствии защитника, мера пресечения к ней не применялась, процессуального статуса задержанной у нее не было. В квартире женщины нашли еще 1 кг наркотиков.

После обыска подозреваемую собирались задержать в порядке статьи 91 УПК РФ, однако она неожиданно выпрыгнула в окно и скончалась от полученных травм.