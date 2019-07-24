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Госдума ужесточила правила микрофинансовой деятельности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает правила работы на рынке микрофинансовых услуг.

Документ, в частности, запрещает МФО кредитовать под залог жилой недвижимости.

Закон также устанавливает минимальный размер собственных средств (капитала) для микрокредитных компаний в размере 5 млн рублей. При этом данный норматив будет вводиться поэтапно.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

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