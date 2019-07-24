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В Саратовской области четвертый день тушат тлеющий мусорный полигон

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тлеющий мусорный полигон тушат четвертые сутки на окраине Энгельса - второго по величине города Саратовской области, сообщает пресс-служба саратовского филиала АО "Управление отходами" в среду.

Всю прошлую ночь очаги задымления интенсивно заливали водой, а после этого закрывали участок грунтом. Таким образом удалось сократить тлеющие площади на треть.

Директора филиала Михаил Андреев отметил, что заливка водой увеличили испарения на полигоне, а сменившаяся роза ветров могла донести неприятные запахи до жителей Энгельса. Однако, по его словам, эти испарения не опасны для людей, что подтверждается пробами воздуха.

Тем не менее пресс-служба регионального Росприроднадзора сообщает, что специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха в семи точках района и обнаружили превышения по бензолу на месте возгорания в 34 раза, в населенных пунктах Пробуждение и Коминтерн - в 9,3 раза, по оксиду углероду на месте возгорания - более чем в два раза. Там добавили, что в отношении АО "Управление отходами" начато административное производство.

Информация о тлении мусора на действующем полигоне возле поселка Пробуждение поступила утром в воскресенье, площадь тления и активного задымления по кромке свалки достигала 400 кв. м.

Саратовская область Энгельс

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