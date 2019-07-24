В МВД предложили включить несколько анаболиков в список наркотиков

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - МВД предложило включить некоторые анаболики в список сильнодействующих наркотических средств. Инициатива касается также тех, что внесены в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В среду на портале проектов нормативных правовых актов разместили проект соответствующего постановления правительства РФ.

В пояснительной записке к проекту можно узнать, что при мониторинге интернета нашли несколько ресурсов, которые распространяли анаболики. Среди них - 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.

Как отмечается, они представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в "список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ ) и других статей УК РФ".

В документе говорится, что оборот этих анаболиков ранее был ограничен в нескольких странах - Канаде и Австралии. Три наименования из них включены в запрещенный список ВАДА.

По данным МВД, большую часть из них можно заказать на различных интернет-ресурсах и доставить в РФ по почте.