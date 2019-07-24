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В Екатеринбурге осудили сотрудницу почты за хищение нераспроданных лотерейных билетов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области осудили на 1,5 года колонии бывшую сотрудницу почты в Екатеринбурге за то, что она присвоила лотерейные билеты и получала по ним выигрыши.

За время своей работы руководителем отдела продаж женщина забирала себе непроданные билеты, хотя должна была их утилизировать. В течение 2017-2018 гг. она утаила 21,4 тыс. лотерейных билетов. Потом при розыгрыше тиражей лотереи сотрудница получала по ним выигрыши.

Пресс-служба прокуратуры региона отмечает, что она причинила ущерб "Почте России" на 2,1 млн рублей - это равняется стоимости всех присвоенных билетов.

По признанию сама обвиняемой, крупные суммы ей выиграть не удалось: максимальный выигрыш по одному билету не превышал 1 тыс. рублей.

Екатеринбург

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