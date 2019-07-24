Поклонская перейдет из комитета Госдумы по безопасности в комитет по международным делам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская переходит из комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции в комитет по международным делам, сообщила "Интерфаксу" советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

"Вячеслав Викторович поддержал соответствующее решение Поклонской, у них недавно был разговор", - сказала Кашеварова в среду.

По ее словам, "учитывая опыт Поклонской в комитете по безопасности, ее принципиальную позицию, она сможет активно... вопросы национальной безопасности продвигать на международных площадках".