Поиск

Пять человек погибли в лобовом столкновении в Челябинской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и один госпитализирован в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге в Челябинской области ночью в четверг, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в Аргаяшском районе в первом часу ночи столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Три человека погибли в "семерке" и два - в "одиннадцатой", еще одни - госпитализирован. Все взрослые", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причины ДТП выясняются.

Челябинская область

Новости

Опрос показал отношение россиян к ответственности за события в стране

Мелкие ДТП с 1 ноября будут оформляться через приложение на смартфоне

Навальный получил 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Навальный получил 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Что произошло за день: среда, 24 июля

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

В МВД предложили включить несколько анаболиков в список наркотиков

В МВД предложили включить несколько анаболиков в список наркотиков
Конфликт в Керченском проливе

Москалькова не подтвердила сообщения об освобождении украинских моряков

Конфликт в Керченском проливе

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого "вора в законе" Шишканова

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого "вора в законе" Шишканова

В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');