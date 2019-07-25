Пять человек погибли в лобовом столкновении в Челябинской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и один госпитализирован в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге в Челябинской области ночью в четверг, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в Аргаяшском районе в первом часу ночи столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Три человека погибли в "семерке" и два - в "одиннадцатой", еще одни - госпитализирован. Все взрослые", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причины ДТП выясняются.