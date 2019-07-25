Главу ФССП по Пермскому краю обвинили в получении взяток

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело против руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главного судебного пристава региона Игоря Кожевникова, сообщает в четверг краевое СУ СКР.

Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений - получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Кожевников задержан, в ближайшее время следователь попросит суд о его аресте.

Уголовное дело по аналогичной статье УК РФ также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого УФССП, он уже арестован.

По данным следствия, два сотрудника УФССП в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.