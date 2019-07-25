ФСБ задержала расхитителей денег на ремонт Интендантских складов в Петербурге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ задержала несколько человек за хищение бюджетных денег, выделенных на реставрацию и ремонт так называемых Интендантских складов. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не уточнило сумму похищенного, но отметило особо крупный размер украденного. Деньги были выделены на капитальный ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения - "Здание Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады".

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". ФСБ ищет новые доказательства вины фигурантов дела.

Реставрация в здании Интендантских складов идет с 2015 года. В настоящее время полностью готовы к эксплуатации помещения на первом, втором и третьем этажах. В здании разместятся Российское военно-историческое общество, "Росконцерт", "СЗД", Музей-заповедник "Кижи", Санкт-Петербургская консерватория и другие учреждения. Все работы, включая благоустройство территории, планируется закончить в 2020 году.

В июне министр культуры Владимир Мединский ознакомился с реконструкцией концертного зала Мариинского театра и Интендантских складов. По итогам осмотра министр подчеркнул, что "стройка идет согласно графику".