Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Обрыв провода линии электропередачи в деревне Княжино Смоленской области стал причиной гибели двух девочек - 10 и 14 лет.

Во время грозы на одну из школьниц, находившихся возле нежилого дома, упал электрический провод. Второй ребенок зацепил его ногой. Удар током оказался смертельным для детей, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Зуева.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии.