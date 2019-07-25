Поиск
Важно
Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Обрыв провода линии электропередачи в деревне Княжино Смоленской области стал причиной гибели двух девочек - 10 и 14 лет.

Во время грозы на одну из школьниц, находившихся возле нежилого дома, упал электрический провод. Второй ребенок зацепил его ногой. Удар током оказался смертельным для детей, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Зуева.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Смоленская область

Новости

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

"Танцующий лес" на Куршской косе огородят забором от туристов

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники
Конфликт России с Турцией

Путин отменил часть санкций против Турции

Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка

Большую часть Иркутской области очистили от последствий паводка

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе с неубранным шасси

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

Матвиенко призвала кандидатов в Мосгордуму добиваться справедливости по закону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');