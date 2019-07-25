Безоружные грабители напали на офис в Тольятти и похитили 15 млн рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Трое злоумышленников в камуфляжной одежде ограбили офис в Тольятти.

Сумма украденного полицией пока устанавливается. Однако по данным местного телеканала, мужчины вынесли из офиса на улице Фрунзе 15 млн рублей и уехали на внедорожнике Porsche Cayenne.

Отмечается, что пострадавших в результате нападения нет.

Информация о том, что грабители якобы были вооружены, впоследствии не подтвердилась, сообщил осведомленный источник.