Военные самолеты США и Британии провели разведку у границ РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник и два военных самолета США, а также один британский самолет совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в районе Черного моря и Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполняли задание вблизи Крыма и Краснодарского края.

Американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и примерно с 15:15 мск, в течение шести часов летал от западной части Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья к югу от Керченского пролива, а также вдоль побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

В районе Севастополя американский дрон приближался к побережью полуострова на расстояние около 34 км. Он выполнял полет над международными водами Черного моря на высоте около 16 тысяч метров.

В районе 17:15 мск к Крыму приблизился американский патрульный самолет. Более полутора часов он кружил к юго-западу от полуострова в районе Севастополя, а затем совершил пролеты вблизи Краснодарского края в районе Новороссийска. Всего он находился у российских берегов около трех часов.

Ранее в четверг все тот же Global Hawk не менее четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. Он несколько раз подлетел на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Тем временем, самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение шести часов выполнял задание у западных границ России. Британский разведчик совершил пролеты вдоль границ Калининградской области в небе над Польшей, Балтикой и в воздушном пространстве Литвы. При этом, находясь в небе Литвы и Польши, он также выполнил серию пролетов вдоль северо-западных и западных границ Белоруссии.

Одновременно с ним стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, осуществил круговой облет Калининградской области.

Еще один разведывательный самолет ВМС США - P-8A Poseidon - в четверг был замечен вблизи российских баз в Сирии. Около полутора часов он летал вдоль побережья Сирии, временами приближаясь к базе материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус и авиабазе Хмеймим на расстояние около 40-45 км.