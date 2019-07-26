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Житель Саранска обстрелял из пневматики детей, бегавших по крышам гаражей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Саранске полицейские задержали мужчину по подозрению в стрельбе из пневматического пистолета по детям, которые бегали по крышам гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.

Предварительно установлено, что мальчики 9 и 11 лет бегали по гаражам на улице Семашко. Мужчина сделал им замечание. Они его не послушались. Тогда он достал пистолет.

В результате стрельбы получил травму мальчик 2008 года рождения. Его отвезли в травмпункт, его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Материалы дела передадут в Следственный комитет.

Саранск Мордовия МВД

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