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Учебный самолет из-за отказа двигателя сел в Ульяновской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Самолет DА-40 во время практического занятия со студентом пятого курса Ульяновского института гражданской авиации им.Бугаева совершил экстренную посадку, сообщила "Интерфаксу" старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова

По ее словам, инцидент произошел в пятницу в районе села Астрадамовка в Сурском районе около 12:30 по местному времени после того, как самолет со студентом и инструктором вылетел из аэропорта Баратаевка. Предварительная причина экстренной посадки - отказ двигателя.

В результате происшествия никто не пострадал, самолет существенных повреждений не получил. Транспортная прокуратура проводит проверку, на место выехал помощник ульяновского транспортного прокурора.

Ульяновская область

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